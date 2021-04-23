Elektrik şirketlerine 3 milyar liralık yardım yapılacağı iddiası
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Elektrik şirketlerine 3 milyar liralık yardım yapılacağı iddiası

Elektrik şirketlerine 3 milyar liralık yardım yapılacağı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Basında yer alan bazı haberlerde, elektrik şirketlerine 3 milyar liralık yardım yapılacağı ve bu yardımın elektrik faturalarına yansıyacağı iddia edildi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığını, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından, geçtiğimiz gün bir gazetede yer alan "elektriğe patron kurtarma zammı" başlıklı haberde yer alan, elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

HEM YARDIM HEM DE FATURAYA YANSITILACAK İDDİASI YALANLANDI

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da kesinlikle gerçek dışı olduğu belirtildi.

"KAPASİTE MEKANİZMASI 3 YILDIR UYGULANIYOR"

Açıklamada, kapasite mekanizmasının, yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencesi olduğu aktarıldı. EPDK'ya göre görüşe çıkılan taslak düzenlemenin, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkin olduğu belirtilerek, bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı aktarıldı.

EPDK, 'elektriğe patron kurtarma zammı' iddialarını yalanladı
EPDK, "elektriğe patron kurtarma zammı" iddialarını yalanladı
EPDK: Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil
EPDK: Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Elektrik şirketlerine 3 milyar liralık yardım yapılacağı iddiası
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Basında yer alan bazı haberlerde, elektrik şirketlerine 3 milyar liralık yardım yapılacağı ve bu yardımın elektrik faturalarına yansıyacağı iddia edildi.

EPDK herhangi bir yardımın söz konusu olmadığını, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğunu açıkladı

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