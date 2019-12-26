Elektrik panosuna giren sansar,akıma kapılarak telef oldu

26.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:31

Antalya'da, elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırım üzerine konulan elektrik panosundan gelen kokuyu fark edenler, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen firma görevlileri, açtıkları panonun içinde bir hayvan ölüsü buldu.

TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Yapılan incelemede akıma kapılarak telef olduğu anlaşılan hayvanın, sansar olduğu tespit edildi. Sansar ölüsü panodan alınarak, başka bir noktada toprağa gömüldü.

ISINMAK AMACIYLA GİRMİŞTİ

Sansarın yağmurdan korunmak ve ısınmak amacıyla panoya girdiği değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA