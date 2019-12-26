Elektrik panosuna giren sansar,akıma kapılarak telef oldu
Antalya'da yağmurdan korunmak ve ısınmak amacıyla elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.
Antalya'da, elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.
Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırım üzerine konulan elektrik panosundan gelen kokuyu fark edenler, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen firma görevlileri, açtıkları panonun içinde bir hayvan ölüsü buldu.
TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
Yapılan incelemede akıma kapılarak telef olduğu anlaşılan hayvanın, sansar olduğu tespit edildi. Sansar ölüsü panodan alınarak, başka bir noktada toprağa gömüldü.
ISINMAK AMACIYLA GİRMİŞTİ
Sansarın yağmurdan korunmak ve ısınmak amacıyla panoya girdiği değerlendiriliyor.
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Yazık ya hayvancağıza içim acıdı. :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Üzüldüm ama bana hiç yabancı gelmediCevap Yaz 1 Yayından Kaldır