Elektrik akımına kapılıp, üst geçitten düşen işçi öldü Elektrik akımına kapılıp, üst geçitten düşen işçi öldüBURSA'da yapımı devam eden üst geçit inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılarak düşen Yavuz Çelik (42), hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılıp, üst geçitten düşen işçi öldü

BURSA'da yapımı devam eden üst geçit inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılarak düşen Yavuz Çelik (42), hayatını kaybetti. Çelik'in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Üst geçidin yapımında çalışan Yavuz Çelik, iskele kurarken elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Çelik, iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çelik'in düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA