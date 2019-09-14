12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu

12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu

Samsun'da ineklerinin telef olma nedenini araştıran 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, kopan elektrik kablosuna basarak korkunç şekilde can verdi.

14.09.2019 10:37

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Hakan Yeşiltaş (12), ineklerinin neden telef olduğunu araştırmak için girdiği ahırda, kopan elektrik kablosundan akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

KOPMUŞ KABLOYA BASTI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenikışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yeşiltaş, annesiyle birlikte ineklerinin telef olduğu ahıra girdi. Anne ve çocuk, ineklerin neden telef olduğunu araştırmaya başladı. Ancak bu sırada Hakan, kopmuş elektrik kablosuna dokundu.

AKIMA KAPILIP YERE YIĞILDI

Akıma kapılan Hakan Yeşiltaş yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yeşiltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ineğin de elektrik akımına kapılarak, telef olduğu ortaya çıktı.

Jandarma soruşturma başlattı.

12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu
Kaynak: DHA
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