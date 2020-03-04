Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
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Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı

20 Mart'ta vizyona girecek '9 Kere Leyla' adlı filmde evlilik terapisti Nergis'i canlandıracak olan Elçin Sangu, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı

04.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:43
Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Beyaz botları ve beresiyle tarz olan Sangu'nun kulaklık ile telefon konuştuğu görüldü.

Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen "İyi akşamlar" demekle yetindi.

Son olarak 'Çarpışma' adlı dizide rol alan Elçin Sangu uzun süredir ortalarda görünmüyordu.



Kaynak: Snob Magazin

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