Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı

04.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:43

Snob Magazin'in haberine göre; Beyaz botları ve beresiyle tarz olan Sangu'nun kulaklık ile telefon konuştuğu görüldü.

Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen Elçin Sangu "İyi akşamlar" demekle yetindi.

Son olarak 'Çarpışma' adlı dizide rol alan Elçin Sangu uzun süredir ortalarda görünmüyordu.