Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı
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Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde erkek köpek, domuzların saldırısında ölen dişisinin başından 4 gün boyunca ayrılmadı. Köpeğin ilk günden beri bekleyişini gören köy sakinleri, 4 gün boyunca köpeğin yiyecek ihtiyacını karşıladı.

24.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:36
Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı

Elazığ'ın ilçesinde erkek köpek, domuzların saldırısında ölen dişisinin başında 4 gün boyunca bekledi. Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde domuz sürüsünün saldırısına uğrayan dişi köpek öldü.

4 GÜN BOYUNCA BAŞINDAN AYRILMADI

Dişisinin öldüğünü fark eden erkek köpek, 4 gün boyunca başından ayrılmadı. Köpeğin ilk günden beri bekleyişini gören Şituşağı köyü sakinleri, 4 gün boyunca köpeğin yiyecek ihtiyacını karşıladı.

DİŞİSİNİN YANINDAN AYRILMAYAN KÖPEK SAHİPLENİLDİ

Bu akşam saatlerinde köy sakinlerince ölen köpek toprağa verilirken, günlerce dişisinin yanında ayrılmayan köpek ise sahiplenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı
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