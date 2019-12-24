Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde erkek köpek, domuzların saldırısında ölen dişisinin başından 4 gün boyunca ayrılmadı. Köpeğin ilk günden beri bekleyişini gören köy sakinleri, 4 gün boyunca köpeğin yiyecek ihtiyacını karşıladı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde erkek köpek, domuzların saldırısında ölen dişisinin başında 4 gün boyunca bekledi. Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde domuz sürüsünün saldırısına uğrayan dişi köpek öldü.
4 GÜN BOYUNCA BAŞINDAN AYRILMADI
Dişisinin öldüğünü fark eden erkek köpek, 4 gün boyunca başından ayrılmadı. Köpeğin ilk günden beri bekleyişini gören Şituşağı köyü sakinleri, 4 gün boyunca köpeğin yiyecek ihtiyacını karşıladı.
DİŞİSİNİN YANINDAN AYRILMAYAN KÖPEK SAHİPLENİLDİ
Bu akşam saatlerinde köy sakinlerince ölen köpek toprağa verilirken, günlerce dişisinin yanında ayrılmayan köpek ise sahiplenildi.