ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü.

Elazığ'da yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Erbağı ve Yoğunbilek köyünde 3 evin çatısı, yoğun kar birikintisi nedeni ile çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar kar birikintilerini temizleyip çatıları onarmaya başladı.