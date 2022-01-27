Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü - Haberler
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Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktüELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü.

Elazığ'da yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Erbağı ve Yoğunbilek köyünde 3 evin çatısı, yoğun kar birikintisi nedeni ile çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar kar birikintilerini temizleyip çatıları onarmaya başladı.

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldız - 3. Sayfa

Arıcak, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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