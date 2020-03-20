Elazığ'da vatandaşların sokakta yoğunluğu dikkat çekti
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Elazığ'da vatandaşların sokakta yoğunluğu dikkat çekti

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı uyarılar yapılıp tedbirler alınırken, birçok vatandaşın uyarılara rağmen sokakta bulunması dikkat çekti.

20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:01
Elazığ'da vatandaşların sokakta yoğunluğu dikkat çekti

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı uyarılar yapılıp tedbirler alınırken, birçok vatandaşın uyarılara rağmen sokakta bulunması dikkat çekti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar ise çağrıda bulunarak, 65 yaş üstünde olanların kendilerini ve sevdiklerini koruma adına evden çıkmamasını istedi.

Korona virüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birlikte alınan tedbirler doğrultusunda okullar, kıraathaneler, kafeler, eğlence merkezlerinin ardından bugün cuma namazı öncesinde camiler tedbir amaçlı kapatıldı.

Öte yandan, kentin yoğun olarak kullanılan Gazi Caddesi'nde insanların kalabalık oluşturması dikkat çekti. Bazı vatandaşların maske ve eldivenli gezdiği görülürken, bazı vatandaşlar da bankamatiklerde kuyruk oluşturdu.

Sokaklarda gezilmemesi gerektiğini aktaran Mustafa Genç, "Faturamı yatırdım, şimdi evime gidiyorum. İhtiyacım olmadıkça ben dışarı çıkmıyorum. Bu hastalık bulaşıcıdır. Herkes evinde dursun, dışarı mümkün mertebe çıkmasın" dedi.

Konulan kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Raif Yaşar, "Bu virüs her yerde var. Bizler kendimizi korumamız lazım. Cumhurbaşkanının yayınladığı kurallara uyalım. Ülkemizi riske sokmayalım. Dışarıda gezmemeleri gerekiyor. Bende camiye cuma namazı için geldim. Kapılar kapalı olduğu için ben de geri döneceğim" diye konuştu.

Belediye Başkanı çağrı yaptı: "Kendimizi ve sevdiklerimizi koruma adına evden çıkmayalım"

Öte yandan, yürütülen virüsle mücadele kapsamında evden çıkmama çağrısında bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak da zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada Elazığ Belediyesi olarak toplum sağlığını korumak adına şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da yetkililerin öngördüğü şekilde alınan tedbirlere uymaları, uyarıları dikkate almaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri bu mücadelede ana unsurlardır. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak en az zararla atlatmak konusunda vatandaşlarımızla yapacağımız iş birliği çok büyük önem arz etmektedir. Tüm dünyayı etkisine alan korona virüs salgınıyla ülke olarak verdiğimiz topyekun mücadeleye hep birlikte sahip çıkalım. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza özellikle çağrıda bulunuyorum. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına evden çıkmayalım, lütfen toplu alanlardan uzak duralım ve zorunluluk dışında toplu ulaşım araçlarını kullanmayalım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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