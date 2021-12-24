Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ELAZIĞ'da husumetlisi Ahmet Oğuzhan Gökalp (28) ile sokakta karşılaşan şüpheli silahla ateş etti.

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ELAZIĞ'da husumetlisi Ahmet Oğuzhan Gökalp (28) ile sokakta karşılaşan şüpheli silahla ateş etti. Gökalp yaralanırken, kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Şehit Onbaşı Adnan Aksal Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında husumet olan Ahmet Oğuzhan Gökalp ile ismi öğrenilemeyen şüpheli sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan kavganın büyümesi sonucunda şüpheli, tabanca ile Gökalp'e ateş edip yaralarken, kurşunlar park halindeki 2 araca da isabet etti. Silah sesini duyanların vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri Gökalp'e yaptığı ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Gökalp'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla inceleme başlattı.

Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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