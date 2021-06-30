El Sanatları ve Karma Sergisi Açıldı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan El Sanatları ve Karma Sergisi'nin açılışına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan El Sanatları ve Karma Sergisi'nin açılışına katıldı. 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışının ardından Vali Işık, kursiyerler tarafından yapılan el sanatları ve resimlerden oluşan el emeği göz nuru sergide incelemelerde bulunarak yetkililer ve kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergideki incelemelerinin ardından Vali Işık ve il protokolü tarafından serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi. El Sanatları ve Karma Sergisinin açılışına Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Karaman Valiliği/ BASIN

Kaynak: Habermetre