El Salvador'da ramazanın ilk günü
Anadolu Ajansı / Ernesto Deras - Haberler | Güncel
Şehir merkezinden detaylar İftar hazırlıkları Müslümanların namaz kılması İftar yapan Müslümanlar Roberto Cortez ile röportaj Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yaşayan Müslümanlar, başkent San Salvador'da ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazlarını kılmak üzere camilere geldi.
Şehir merkezinden detaylar
İftar hazırlıkları
Müslümanların namaz kılması
İftar yapan Müslümanlar
Roberto Cortez ile röportaj
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yaşayan Müslümanlar, başkent San Salvador'da ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazlarını kılmak üzere camilere geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ernesto Deras