El Salvador'da ramazanın ilk günü
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El Salvador'da ramazanın ilk günü

Anadolu Ajansı / Ernesto Deras - Haberler | Güncel

Şehir merkezinden detaylar İftar hazırlıkları Müslümanların namaz kılması İftar yapan Müslümanlar Roberto Cortez ile röportaj Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yaşayan Müslümanlar, başkent San Salvador'da ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazlarını kılmak üzere camilere geldi.

Şehir merkezinden detaylar

İftar hazırlıkları

Müslümanların namaz kılması

İftar yapan Müslümanlar

Roberto Cortez ile röportaj

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yaşayan Müslümanlar, başkent San Salvador'da ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazlarını kılmak üzere camilere geldi.

El Salvador'da ramazanın ilk günü
El Salvador'da ramazanın ilk günü
El Salvador'da ramazanın ilk günü
El Salvador'da ramazanın ilk günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ernesto Deras

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