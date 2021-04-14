El Salvador'da ramazanın ilk günü

Şehir merkezinden detaylar İftar hazırlıkları Müslümanların namaz kılması İftar yapan Müslümanlar Roberto Cortez ile röportaj Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yaşayan Müslümanlar, başkent San Salvador'da ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazlarını kılmak üzere camilere geldi.