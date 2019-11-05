Erdoğan'ın konuşmasını kesen tezahüratlara parti grubunu yöneten isim müdahale etti

05.11.2019 12:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son derece coşkulu geçen parti grubunda bir grup "Başkan için el salla" şeklinde tempo tuttu. Bu esnada konuşmasına ara vermek zorunda kalan Erdoğan, parti grubunu yöneten ismin el işaretiyle tezahüratını sonlandırdı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında zaman zaman kendine seslenen partililere verdiği yanıtlar salonu dolduranları coşturdu.

"DURUP DURURKEN SİZİ ORAYA ALMIYORLAR"

Konuşmasında ekonomiden verileri paylaşan Erdoğan, "Ülkemizi diğer alanlarla birlikte ekonomide de fevkalade ileriye taşıdık. Ekonomimizi, 2003-2018 arasında yılda ortalama yüzde 5,6 oranında büyüttük. Milli gelirimizi, döviz kurunda geçen yıl yaşadığımız ağır saldırıya rağmen 790 milyar dolar seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi durumundayız. Ve biliyorsunuz şu anda 20 tane dünya ülkesi arasında Türkiye, bu 20'nin içerisinde. Bu bir şey ifade ediyor. Durup dururken sizi oraya almıyorlar. Küçük bir hamleyle bu listede kısa sürede birkaç basamak birden yükselebilecek bir yerdeyiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ..."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'yi, onurlu ve gerçekten omurgalı dış politikaya sahip bir ülke konumuna yükselttik. TİKA vasıtasıyla dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kalkınma yardımı faaliyetleri, ülkemizin insani hasletlerinin sembolü haline gelmiştir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kuruluşlarımız, yurt dışında ülkemizin eğitim, kültür, sanat bayraktarları olarak faaliyetlerini yürütüyorlar. Muhtarlıklardan Cumhurbaşkanına kadar kesintisiz işleyen bir kamu yönetimi sistemi ile milletimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her alanda sürekli yükseltmenin gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu bakımdan ülkemizin geleceğine bıraktığımız en büyük miras, en büyük armağan olacaktır."