El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın bayramda elini öpen çocuklara dolarla harçlık vermesi gündem olmuş, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da çalışanına aynı pozu vererek paylaşım yapmıştı. Ersoy'un bu paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekti. Paylaşımın espri olduğunu söyleyen Pervin Ersoy, konuyla ilgili eşinden azar yediğini söyledi.

"ÇOK KIZDI BANA"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugünkü yazısında Pervin Ersoy'un konuyla ilgili sözlerini aktardı.

Ersoy, "Doğruyu söylüyorum size! Çok kızdı bana! Aşırı tepki gösterdi. Ve aşmak için ben çabalarken… Sabahlara kadar uyumadan ağlarken… O yanımda olmadı. Bu da tabii beni daha çok sarstı. Tamam bizim Mehmet mükemmeliyetçidir. Bunu onu yakından tanıyan herkes bilir. O asla hata kabul etmez ama bu olayda azıcık da olsa yanımda durmasını isterdim… Çünkü o da biliyor ki olay tamamen espriydi ve tamamen benim iyi niyetim dolayısıyla meydana gelmiş bir durumdu."

"HATAYDI YAPTIĞIM"

Yaptığından pişmanlık duyan Ersoy, "Hataydı yaptığım evet. Düşüncesizlikti. Onun siyasi kimliği olduğunu unutmamalıydım. Niyetim iyi de olsa, kötü niyetli insanların bunu onun siyasi itibarını zedelemek, hırpalamak için kullanabileceğini düşünmeliydim…" dedi.