El Hareketi Yaptığı Fotoğrafını Instagram'dan Paylaşan Ece Seçkin, Annesinden Azar İşitti
Sahnede yaptığı parmak hareketinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin, annesinden azar işitti.
Ece Seçkin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla annesinin tepkisini çekti. Kızının orta parmak hareketi yaptığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştığını gören anne Lale Seçkin, "Hareketin çok ayıp sil hemen" diyerek tepki gösterdi.
"EL HAREKETİN ÇOK AYIP HEMEN SİL"
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından konserde el hareketi yaptığı anların fotoğrafını paylaştı. Kızını Instagram'da takip eden Lale Hanım, kızının Hadise'nin yaptığına benzer bir el hareketi yaparken görüldüğü fotoğrafın altına "El hareketin çok ayıp hemen sil bunu hiç beğenmedim" notunu düştü. Annesine cevap veren Seçkin, "Anneee. Napıyorsun anne napıyorsun ya" dedi.
"ANNEME KİM ÖĞRETTİ?"
Annesiyle olan dialogunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Seçkin, "Anneme kim öğretti Instagramı? Facebook'ta takılıyordu kendi halinde ne güzel" diyerek takipçilerini güldürdü.
TAKİPÇİLERİNE ORTA PARMAK HAREKETİ YAPMIŞTI
Twitter hesabından şapkalı fotoğrafını paylaşan Hadise fotoğrafa, "Şapkam, Ben. Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var." notunu eklemişti. Hadise'nin bu paylaşımı takipçilerinden tepki toplamıştı.
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ÇOK AYIP EN SEVMEDİĞİM BÖYLE İŞARETİ VE EL HAREKETLERİ YAPTIĞIN TERBİYESİZLİKTİR, BEN BİLE AİLEME SENİN GİBİ GÖSTERMİYORUM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ağaç ysşken eğilir,terbiyeyi sadece çorbaya kullanırsan böyle bir kızın olur mini eteğin altından görünen çamaşırı ayıp değilmiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Annesi sen kızına ayıbı öğretememişsin ki kızın ayıp ne demek olduğunu bilsin. Ayıp kızın için havadan bir laf.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bos zamanlarinda kullandgi parmaklarini gostermisCevap Yaz Yayından Kaldır
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en çok kullandığı parmağıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır