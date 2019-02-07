El Hareketi Yaptığı Fotoğrafını Instagram'dan Paylaşan Ece Seçkin, Annesinden Azar İşitti

Ece Seçkin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla annesinin tepkisini çekti. Kızının orta parmak hareketi yaptığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştığını gören anne Lale Seçkin, "Hareketin çok ayıp sil hemen" diyerek tepki gösterdi.

"EL HAREKETİN ÇOK AYIP HEMEN SİL"

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından konserde el hareketi yaptığı anların fotoğrafını paylaştı. Kızını Instagram'da takip eden Lale Hanım, kızının Hadise'nin yaptığına benzer bir el hareketi yaparken görüldüğü fotoğrafın altına "El hareketin çok ayıp hemen sil bunu hiç beğenmedim" notunu düştü. Annesine cevap veren Seçkin, "Anneee. Napıyorsun anne napıyorsun ya" dedi.

"ANNEME KİM ÖĞRETTİ?"

Annesiyle olan dialogunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Seçkin, "Anneme kim öğretti Instagramı? Facebook'ta takılıyordu kendi halinde ne güzel" diyerek takipçilerini güldürdü.

TAKİPÇİLERİNE ORTA PARMAK HAREKETİ YAPMIŞTI

Twitter hesabından şapkalı fotoğrafını paylaşan Hadise fotoğrafa, "Şapkam, Ben. Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var." notunu eklemişti. Hadise'nin bu paylaşımı takipçilerinden tepki toplamıştı.