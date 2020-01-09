: Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu

09.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:56

Yozgat'ta bir akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkamak için giden ve el frenini çekmediği için park ettiği otomobilinin hareket ettiğini gören sürücünün, aracın peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

METRELERCE PEŞİNDEN KOŞTU

E-88 karayolunun Köseoğlu mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yokama bölümünde sürücüsünün yıkanması için park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Geriye doğru giden otomobil, E-88 karayoluna yöneldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü durumu fark edip, aracın peşinden koştu. Ancak hareket halindeki araca binemedi. Otomobil, E- 88 karayoluna çıktı.

OTOMOBİL BİR SÜRE SONRA KENDİLİĞİNDEN DURDU

Otomobil, refüje çarptıktan sonra bu kez ileriye doğru hareket etti. Bu sırada yoldan başka bir araç geçmedi. Sürücü, yolun kenarında kendiliğinden duran otomobile binip, uzaklaştı.

Kaynak: DHA

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