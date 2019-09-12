El ele görüntülenen Ozan Güven ve Yüsra Geyik'in ayrı tiyatro oyununda olduğu ortaya çıktı

12.09.2019 09:59

Oyuncu ikili Ozan Güven ve Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir ayakkabıcıya ele ele girerken görüntülendi. Aralarında 15 yaş olan çiftin rol aldıkları tiyatro oyununda tanıştıkları ortaya çıktı.

AYNI TİYATRO OYUNUNDA BİR ARAYA GELDİLER

Samimi şekilde görüntülenen çiftten Ozan Güven, hakkında çıkan aşk iddialarına herhangi bir açıklama yapmadan Yüsra Geyik ile rol aldığı tiyatro oyunundan ekiple çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Ozan Güven, "Biz toplandık yeni sezona hazırlanıyoruz. Ekim ayında Baba Sahnede seyircimizle kavuşuyoruz. Yaşasın Sanat" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

İKİ İŞİ BİRDEN YÜRÜTECEK

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ise hem dizi hem de tiyatro oyunuyla sahnede yer alacak.