Mezarlıklarda yer kalmadı! Koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmayınca polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı. Ekvador Devlet Başkanı Moreno, resmi verilerin çarpıtıldığını itiraf ederek korona virüsten yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Güney Amerika'da bulunan Ekvador'da halka zor günler yaşatıyor.

CESETLER SOKAKLARA BIRAKILMAYA BAŞLANDI

Ekvador'da yetersiz alt yapı yüzünden koronavirüs ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başlarken, sağlık sisteminin çökmesi nedeni ile cesetler ise sokaklarda bırakılıyor. Ekvador'un batısında yer alan Guayaquil kentinde korona virüs ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı.

DEVLET BAŞKANI KORONADAN ÖLENLERİN SAYISININ 2 BİN 500 OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Ekvador'da resmi verilere göre toplam korona virüs vakası 3 bin 368'e, hayatını kaybedenler ise 145'e yükseldi. Yalnız Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı açıklamada resmi verilerin çarpıtıldığını koronavirüsten yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü itiraf etti.

Kaynak: İHA