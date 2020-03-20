Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, Jose Joseaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı pistine uçakların inişini engellemek için polis arabalarını park etti. Ülkede koronavirüs nedeniyle şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da koronavirüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşlar yasaklandı. Ekvador polisi, Jose Joseaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı pistine uçakların inişini engellemek için polis arabalarını park etti. Virüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşların yasaklandığı Ekvador'da polis polis araçları, ülkenin en büyük ikinci havaalanı Jose Joseaquin de Olmedo pistine park edildi. Kararın Madrid'den gelen Airbus A340 ve Amsterdam'dan gelen KLM Boeing 777 uçaklarını durdurmak için verildiği açıklandı. BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 199 VAKA VAR Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ekvador'da bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 199'a yükseldi.