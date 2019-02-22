Son Dakika! Ekvador'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Son Dakika! Ekvador'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika! Ekvador'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peru sınırında olan depremin, yerin 152 kilometre altında olduğu bildirildi.

Ekvador-Peru sınırında 7,7'lik deprem oldu. Depremin başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Amerika kıtasını salladığı açıklandı.

Onlarca aktif volkanı da içinde bulunduran "Pasifik Ateş Çemberi" Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden dünyanın en hareketli fay hattıdır.

Başta Ekvador olmak üzere bütün Güney Amerika ülkeleri bu "ateş çemberi"nin içinde yer alıyor.

"DÜNYADA 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK"

Frank Hoogerbeets adlı bir kişi, geçtiğimiz günlerde 21 Şubat günü dünyada 8,0 büyüklüğünde bir deprem olacağı tahminin de bulunmuştu. Hoogerbeets'in deprem tahminini 13 Şubat'ta Mars, Dünya ve Uranüs'ün aynı hizaya gelmiş olmasına bağlamıştı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (20)

  • FORZA SİVASSPOR:
    İNANAMIYORUM. GEÇEN GÜN KONUŞAN ASTROFİZİKÇİ AYIN 22 SİNDE 7 ÜZERİNDE DEPREM OLACAK DEMİŞTİ. VE OLDU. BU ADAMDAN YARARLANMAMAK AHMAKLIK OLUR. ŞOK İÇERİSİNDEYİM. ADAMIN ADINI HATIRLAMIYORUM
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  • DELİKANLI:
    Allahın kanunları dışında kanun koyup dünyayı yönetirseniz mevlamda dünyayı başınıza yıkar
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    DÜRBÜNLÜ : Bu yorumu okuyunca direk chp geldi aklıma keza onlar ALLAH ın kanunlarını tanımazlar.
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  • HAKAN:
    Adam haklıymış bu astrofizikçi dünya hareketlerini gezegen hareketlerini falan yorumlayan 7 üzerinde olacak dedi oldu dünyanın bu yaklaşımdan yararlanması lazım yani en azından tehlikeli tarihler insanlar önlem içerisinde yaşamını sürdürür
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