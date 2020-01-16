: OPTİMAR: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, 'Yeni partiye ihtiyaç var' diyenlerin oranını düşürdü

16.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:23

OPTİMAR'ın son anketine göre, "yeni partiye ihtiyaç var" diyenlerin oranında büyük düşüş yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinden önce toplumun yüzde 34'ü yeni partiye ihtiyaç olduğunu düşünürken, bu oran şimdilerde yüzde 14'lere kadar düştü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in bu durumu, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamalarına' bağladığını söyledi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ETKİSİ

31 Mart yerel seçimlerinden önce toplumun büyük bir kısmı siyasi arenanın yeni partilere ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Ancak toplumun muhalefet kesimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplumun muhalefet ihtiyacını karşıladığını düşünüyor. Bu sebeple toplumda yeni partiye olan ihtiyacın oranında büyük oranda düşüş yaşanıyor.

BABACAN'IN PARTİSİ KURULANA KADAR ORAN DAHA DA DÜŞEBİLİR

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin ardından, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin de bu yıl siyasi hayatınabaşlaması bekleniyor. Uzmanlar, toplumdaki yeni partiye olan ihtiyacın, Babacan'ın partisini kurana kadar daha da düşebileceğini iddia ediyor.

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