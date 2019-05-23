Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım "Canlı Yayında Tartışır mısınız?" Sorusunu Yanıtladı

23 Haziran seçimleri öncesi, İstanbul için yarışacak adaylardan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ekran önünde tartışmasına yönelik çağrılar artıyor.

İMAMOĞLU: OTURALIM KONUŞALIM

Çarşamba akşamı iki farklı kanalda, birbirine yakın saatlerde ekrana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bu konuda gelen soruları yanıtladı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Haber Global televizyonunda, "Ben her yerde söyledim. Oturalım konuşalım. Bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa. Bundan ne zarar gelir." diyerek tartışmayı kabul etti.

YILDIRIM: OLABİLİR, BAKARIZ

Aynı dakikalarda Habertürk televizyonunda konuk olan Binali Yıldırım ise konunun hatırlatılması üzerine ilk olarak, ''Olabilir, bakarız. Tek başıma bir karar veremem'' yanıtını verdi.

"TEK BAŞIMA KARAR VEREMEM"

Ancak programın ilerleyen dakikalarında, bu açıklamalarına ek olarak, "Tek başıma karar veremem" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Tek başıma karar vereceğim dememi partisine soracak diye yayıyorlar, maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa katılmasına bir kişi karar verebilir mi, programa katılacak olan iki kişinin karar vermesi gerekir. İki boyutu var. Birinci boyutu iki adayın kabul etmesi. İkincisi kiminle yapılacağı konusunda karar verilmesi."