CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Esentepe semt pazarındaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlara lahana sattı

TEZGAHA ÇIKIP LAHANA SATTI

Sultangazi'de seçim çalışmalarına öğle saatlerinde Cebeci Mahallesi'ndeki esnaf ziyareti ile başlayan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci durağı Esentepe Semt pazarı oldu. Pazarda vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, pazar ziyaretinin sonunda bir lahana tezgahının üstüne çıkarak lahana sattı.

FİYATI 10 TL'DEN 6 LİRAYA DÜŞÜRDÜ

Pazar esnafı Hamza Özaslan ile pazarlık yapan İmamoğlu, lahananın fiyatını 10 liradan 6 liraya düşürdü. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi üzerine iş yoğunluğu artan Hamza Özaslan'a yardım ederek lahana satışı yaptı.

Kaynak: DHA