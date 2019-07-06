Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya geldi.

İMAMOĞLU'NUN KAMPANYASINA 100 BİN LİRA BAĞIŞ YAPMIŞTI

Şarkıcı Murat Boz, YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya geldi.