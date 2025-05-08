Sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında, " Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi?" sorusu yer alıyor. Gündemin en sıcak başlıklarından biri haline gelen bu konu, Türkiye'deki ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi? Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı neden engellendi?

EKREM İMAMOĞLU'NUN X HESABINA ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN GETİRİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABI NEDEN ENGELLENDİ?

Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürerken sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyordu.

CHP'DEN ART ARDA TEPKİLER

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesi CHP'de büyük tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye'den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan'ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun."