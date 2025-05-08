Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

İmamoğlu'na erişim engeli getirilmesi dev platformu harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi? Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı neden engellendi?

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi? Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı neden engellendi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı, 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Kararın açıklanmasının ardından kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepki oluştu. Peki, Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı neden engellendi ve bu engel ne anlama geliyor?

Sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında, " Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi?" sorusu yer alıyor. Gündemin en sıcak başlıklarından biri haline gelen bu konu, Türkiye'deki ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi? Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı neden engellendi?

EKREM İMAMOĞLU'NUN X HESABINA ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN GETİRİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABI NEDEN ENGELLENDİ?

Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürerken sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi? Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı neden engellendi?

CHP'DEN ART ARDA TEPKİLER

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesi CHP'de büyük tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye'den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan'ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.