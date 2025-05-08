Ekrem İmamoğlu'nun X (eski adıyla Twitter) hesabı, 8 Mayıs 2025 sabahı saat 02.00 civarında mahkeme kararıyla Türkiye'den erişime kapatıldı. Bu gelişme sonrası en çok sorulan soru, "Ekrem İmamoğlu X hesabı ne zaman açılacak?" oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı ne zaman açılacak? SON DAKİKA!

EKREM İMAMOĞLU'NUN X HESABI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABI NEDEN ENGELLENDİ?

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

CHP'DEN ART ARDA TEPKİLER

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesi CHP'de büyük tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye'den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan'ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun."