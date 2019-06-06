Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a "İt" dediğini iddia etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla VIP bölüme alınmadığını iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik, İmamoğlu'nun "Bu Vali tam bir it" dediğini etti.

Karadeniz turuna çıkana Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönüş için gittiği Orgi Havalimanı'nda VIP bölümünden içeri alınmadı. İmamoğlu, "Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş" dedi.

"İT" İDDİASI

Konuya açıklık getiren Ordu Valiliği, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır."

"TAYYİP'İN UŞAKLARI" İDDİASI

"Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan Milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına hitaben 'Tayyip'in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler' diyerek, hakarette bulunmuştur.Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamere kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır"