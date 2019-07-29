Ekrem İmamoğlu'ndan, "Türkiye'yi yönetmeye talip olacak mısınız?" sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'yi yönetmeye talip olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Talip olma kavramını doğru bulmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Benim şu an duyduğum tek heyecan başkanlık görevini yapmak, sonrasını kamuoyu takdir eder Allah bilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'den Bülent Mumay'ın sorularını yanıtladı. Bugün yayınlanan röportajda Mumay'ın "Sizinle ilgili beklentiler belediye başkanlığından çok daha ötede. Bu beklentilere karşılık gelecekte başka bir siyasi pozisyona talip misiniz? 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Türkiye'yi yönetmeye talip olmayı düşünüyor musunuz?"sorusuna, İmamoğlu şu şekilde yanıt verdi:

"BU BENİM SİYASİ CEVABIM DEĞİL"

"Siyasette talip olma kavramını kabul eder bir ruh halim yok, doğru da değil. Doğru bulmuyorum. Talip olmaktan ziyade yaptığınız işi en iyi yapmayı düşünmelisiniz. Benim şu an da ruhumda hissettiğim tek şey başarılı bir başkanlığa imza atmak. Sonrasını kamuoyu takdir eder, Allah bilir. Bu benim siyasi cevabım değil. İnancımla alakalı bir şey. Odaklandığım tek şey başarılı bir dönem yaşatmak. Zira İstanbul'a başarılı bir dönem yaşatmanın anlamı aslında Türkiye'nin iyi bir yola girmesi demek. Buna odaklanmış durumdayım."