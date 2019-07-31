Ekrem İmamoğlu'ndan tatile çıkmasını eleştirenlere yanıt: Bana tatil de yakışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "'İstanbul'un kaybedecek bir tek saniyesi bile yok" demeniz ancak sonrasında tatile gitmeniz, eleştiri konusu oldu. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime... Yılda belli bir süre benim hakkım var. Benim mesaim de yok. Dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım saat 01.00'de eve bıraktı. Uyudum. Saat 06.00'da kalktım işime geldim. Dolayısıyla mesai mefhumum yok.

"BEN BİR İNSANIM VE BİR VÜCUDUM VAR"

Ama ben bir insanım ve bir vücudum var. Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin 10 günde bir çok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12.00 - 13.00'e kadar uyuyasım geliyor. Buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Tahmin ediyorum ki, takip eden vatandaşlarımız öyle 10 günde, 15 günde uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi çok istiyorlar. Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor" ifadelerini kullandı.