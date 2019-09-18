Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması: Bazı şeyler geçmişte kaldı

18.09.2019 00:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Haber Global yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'pejmürde ederiz' ifadesi üzerine gelen soruya, "Umarım herkes yaptığı görevin bilincinde ve o alanı en iyi şekilde temsil etme bilinciyle hareket eder. Bazı şeyler geçmişte kaldı. Bu tarz olumsuz, kötü cümleleri duyarken söyledim. Kötü söz sahibinindir, ben de iyi şeyler söylemek için yola çıktım" şeklinde yanıt verdi.

Süleyman Soylu ile Adnan Menderes'ianma töreninde yaşadıklarına da değinen İmamoğlu," Bugün rahmetli Menderes'i anma töreninde konuştuk İçişleri Bakanı'yla, nasılsınız dedi, bugün sıcak bir merhabamız vardı. Umarım herkes yaptığı görevin bilincinde ve o alanı en iyi şekilde temsil etme bilinciye hareket eder. Bazı şeyler geçmişte kaldı. Bu tarz olumsuz, kötü cümleleri duyarken söyledim. Kötü söz sahibinindir, ben iyi şeyler söylemek için yola çıktım.

"29 EKİM'İ DOYA DOYA YAŞAYACAĞIZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar yaptıklarını da açıklayan İmamoğlu, "İstanbul, İstanbul'a yakışan tüm maneviyatını yaşayacak. Milli ve dini bayramlarını yaşayacak. Burası hoşgörü kenti ve Cumhuriyet değerlerinin simgesi. Bu güzel kenti kendimize emanet olarak görüyoruz, dünyanın mirasının bize emanet edildiğini düşünerek yönetiyoruz. En layık şekilde geleceğe taşımalıyız. İki yıl işgalde kaldıktan sonra Türkiye'ye tekrar emanet edilen kenti geleceğe hazırlamalıyız. 29 Ekim'i doya doya yaşayacağız. Dünyaya bu güzel cumhuriyetin yüzüncü yılına koşarken İstanbul'un bunu ne denli coşkuyla hissettiğini ve yaşadığını göstereceğiz." dedi.