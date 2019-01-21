Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, cumartesi günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na görüşmede İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarının bir an önce açıklanmasını istediğini aktardı.

"ARTIK ÇOK AZ ZAMANIMIZ VAR"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Artık çok az zamanımız var. Bu hafta olması konusunda ısrarımızı dile getirdik. Onlar da samimi, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir an önce açıklanmasının bizim saha çalışmalarını pozitif yönde etkileyeceğini dile getirdim" dedi.

MUHTARLARLA BULUŞTU

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, Pazar İstanbul Şişli'de bir otelde muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, çok sayıda partili, muhtarın katıldığı kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların İstanbul'un her noktasının en güçlü sesi olduklarını söyledi.

"PARTİZANLIKTAN UZAK DURUN" UYARISI

31 Mart yerel seçiminin aynı zamanda muhtarların da seçimi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "31 Mart'ta İstanbul'un geleceğine dair çok önemli kararlar alacağız. Türkiyemizde son yıllarda süreç kutuplaşmalar üzerine, partizanlık üzerine bir anlayışla yönetiliyor. Bundan sakının, bundan uzak durun" dedi.

Ekrem İmamoğlu

"39 İLÇENİN KAYMAK TABAKASI HALİNE GELDİĞİ BİR ŞEHİR YARATACAĞIZ"

Mahalle Meclisleri kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, trafik, yoksulluk, cazibe merkezi, planlama gibi 5 temel sorunu olduğunu belirterek, "Son olarak yüksek yaşam kalitesi. Sanattan spora, kültürden bir çok kavrama varıncaya kadar sokağımızda, mahallemizde İstanbul'un her sathında mutlu ilçeler, mutlu mahalleler üreteceğiz. 13-14 ilçesine sıkışmış, birilerinin kaymak tabakası diye adlandırdığı yerlerin nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. ve oradaki insanların mutluluğunu hepiniz ölçüyorsunuz. Ama biz sadece o şekilde olan bir İstanbul'u değil, 25 yıldır bir şehri yönetiyor ve bu bir süreci başaramıyorsanız bunu kaymak tabakası diye adlandıramazsınız. İstanbul'un 39 ilçesinin kaymak tabakası haline geldiği bir şehir yaratacağız" dedi.