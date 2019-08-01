Ekrem İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kaz Dağları ve Salda Gölü'nde yapılması planlanan çalışmalara tepki gösterdi.

1.08.2019 23:04
Ekrem İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı

Kaz Dağları ve Salda Gölü'nde yapılması planlanan çalışmalara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma" dedi.

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