İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt: Kendimi herkesten daha vatansever görüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ilişkin sözlerine de cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Terör örgütlerine karşı tutum ve tavırda ben kendimi herkesten daha vatansever görüyorum. Başkaları da kendini öyle görebilir. Benimle ilgili terörle ilişkilendirilen sözler hadsizliktir, kınanması gerekir. Kötü söz söyleyene aittir" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul İçin Çözümler Toplantısı" sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CANAN KAFTANCIOĞLU TEPKİSİ

Sosyal medyada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun isminin çok fazla ön plana çıkarılmasına yönelik soruya yanıt veren İmamoğlu, "İBB Başkan Adayı benim. Dolayısıyla gündemde olması gereken benim. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Seçildikten sonra da yöneten Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

Kaynak: İHA