Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara İlk Mesajını Geçti

31 Mart yerel seçimlerinden 17 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu adına, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin mesaj sisteminden Berat Kandili mesajı atıldı.

"KALP KIRAN BİZDEN DEĞİLDİR"

"Herkesin mutlu olacağı yeni bir başlangıç bu; İstanbul'a hayırlı olsun" diye başlayan mesajda, "Kalp kıran bizden değildir. Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandiliniz mübarek olsun. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" denildi.

İşte İBB'nin sisteminden atılan o SMS;

BÜYÜK BULUŞMA PAZAR GÜNÜ

Öte yandan, İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun da basına açıklama yaparak, tüm İstanbullular'ı, 21 Nisan Pazar günü, saat 14.00'te Maltepe miting alanında düzenlenecek İstanbul'a Yeni Başlangıç Buluşması'na davet etti.