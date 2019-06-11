İmamoğlu'ndan Erdoğan sorusuna yanıt: Bazen rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz

Millet İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu, "Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler" toplantısında İstanbul için vaatlerini açıkladı. Gençler, kadınlar, ulaşım, istihdam, üretim gibi konularda projelerini açıklayan İmamoğlu'na, BBC muhabirinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir soru geldi.

"BAZEN RAKİBİMİZİN KİM OLDUĞUNU ŞAŞIRIYORUZ"

İmamoğlu, BBC muhabirinin "Bu seçimlerde aslında Erdoğan'a karşı yarışıyorsunuz. Ve kendisi 16 yılda girdiği hiçbir seçimi kaybetmemiş bir insan. 2017 senesinde başkanlık seçimlerinde kaybedeceği söylendi ama onu da kazandı. Bu sefer Erdoğan'ın kesinlikle kaybetmemeye niyetli olduğu İstanbul'u sizin kazanacağınıza ya da alacağınıza inandıran şey nedir? Erdoğan'ın bir hata yaptığını düşünüyor musunuz, nerede hata yaptığını düşünüyorsunuz?" sorusuna "Şu anda konumuz Sayın Cumhurbaşkanı değil İBB seçimi. Evet bir yönde yabancı bir ülkenin basın mensubu olarak bunu sormanızı anlıyorum. Çünkü o kadar çok konuşan var ki bazen rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz. 31 Mart'taki neticeden çok daha farklı bir netice ile karşılaşacağımızı belirtmek isterim" yanıtını verdi.