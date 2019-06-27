Ekrem İmamoğlu, Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine yanıt verdi

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Mahmut Ünlü'nün "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." sözleri ile ilgili "Ne sıfatla bu açıklamayı yapmış bilmiyorum ama, aksine o açıklaması oylarımızı bile artırmış olabilir." ifadelerini kullandı.

"HARAMA, HELALE KARAR VERECEK BİR TİTRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İmamoğlu, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Mahmut Ünlü'nün "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." sözlerine atıfta bulunarak "(Cübbeli Ahmet) Bahsettiğiniz beyefendi hangi sıfatla bu hakkını kullanmış, 'haram ya da helal', bunu bilemiyorum. Harama, helale karar verecek bir titri olduğunu düşünmüyorum. Onu yaradan takdir eder. Bu tür insanların toplumun refleksini değiştireceğini düşünmüyorum. Aksine o açıklaması oylarımızı bile artırmış olabilir" dedi.

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

23 Haziran seçimleri öncesi yaptığı bir açıklamada, "Menfaatim için konuşmuyorum. Allah rızası için konuşuyorum." diyen Mahmut Ünlü, "Fıkıh'ta fetva veriyorum İmamoğlu'na oy vermek haramdır." ifadelerini kullanmıştı.