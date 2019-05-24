Ekrem İmamoğlu'nun ''CNN Türk Beni Çeken Kameramanları İşten Çıkardı'' İddiasına Yalanlama Geldi

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda görev yapan dört kameramanın işten çıkarıldığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi. Söz konusu iddiaları CNN Türk'ten yalanlama gecikmedi. Açıklamada "Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır" dendi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Sözcü TV'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk oldu. Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CNN Türk ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İmamoğlu konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bir duyum ama inşallah doğru değildir. İnşallah böyle bir şey yapmamışlardır. CNN Türk'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum. Eğer bunu CNN Türk birkaç gün içerisinde yalanlamaz ise, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var?''

CNN TÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddia, sosyal medyada en çok tartışılan konuların arasına girerken, CNN Türk'ten yalanlama gecikmedi. CNN Türk, yaptığı açıklamada "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır" dedi. Kurumun açıklamasında CNN TÜRK'e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili ilettiği yazılı belge de yer aldı.

''PERSONELİN İŞ AKDİNE SON VERİLMEDİ''

Buna göre Özkan Prodüksiyon tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medya Grubunuz bünyesinde ver alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN Türk televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı 'Tarafsız Bölge' isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.

Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir 'yayın nedeniyle personel çıkartıldığı' gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz."

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs'ta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan israfları anlatmaya başlaması üzerine Ahmet Hakan'ın programı "Zamanımız doldu", "Süre bitti" diyerek sonlandırmıştı. Ahmet Hakan'ın programı erken bitirmesi büyük tepki çekmişti.