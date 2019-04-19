Ekrem İmamoğlu, CHP'li Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi

Mazbatasını alarak göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri ile buluşmasını twitter hesabından da duyurdu.

İSTANBUL'DAKİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI SARAÇHANE'YE GELDİ

Ekrem İmamoğlu, ikinci mesai gününde Saraçhane'deki İBB binasında aralarında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de aralarında yer aldığıCHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

"16 MİLYON İSTANBULLUYA CANLA BAŞLA HİZMET ETMEK İÇİN HAZIRIZ"

İBB Başkanı İmamoğlu,CHP'li isimlerle gerçekleştirdiği bu toplantıyı sosyal medya hesabı üzerinden de duyurdu. Ekrem İmaMoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile bir araya geldik. Hepimiz, tüm bilgi, birikim ve samimiyetimizle 16 Milyon İstanbulluya canla başla hizmet etmek için hazırız. "