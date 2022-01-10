Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi Bursa'da arkadaşlarının haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), ekipleri harekete geçirdi.

BURSA (İHA) - Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi

BURSA - Bursa'da arkadaşlarının haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş isimli gençten haber alamayan arkadaşları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Altınbaş'ın arkadaşları olay yerine gelen ekiplere, Cemil Can Altınbaş cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy'un evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Evinin penceresinin açık olduğunu gören ekipler merdivenli itfaiye aracı ile eve girdiler. Eve giren polis ekipleri Altınbaş'ı uyurken buldu.

Ekipler tarafından uyurken bulundu

Altınbaş kapıyı açmayınca itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile 5.kattaki evinin camında içeri girdi. Eve giren ekipler Altınbaş'ı uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Altınbaş, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Altınbaş'ın, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü

Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü

 Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı

Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı

 Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı

Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title