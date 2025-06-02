Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Okan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde birincilikle mezun olan öğrenci, yaptığı konuşmada Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hayatına rehber edineceğini söyledi. Bu sözlerin ardından alanda bulunan akademisyenler ve izleyiciler ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.