Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
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Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
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Okan Üniversitesi'ni birincilikle bitiren genç mezun, konuşmasında Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni rehber edineceğini söyledi. Bu sözlerin ardından akademisyenler ve izleyiciler ayağa kalkarak alkışladı.

Okan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde birincilikle mezun olan öğrenci, yaptığı konuşmada Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hayatına rehber edineceğini söyledi. Bu sözlerin ardından alanda bulunan akademisyenler ve izleyiciler ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Allah akıl fikir versin sana, ne kadar eğitim de alsan, olmayınca olmuyor bazı şeyler.

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Haber Yorumlarısait turk:

he he işl fırsatta ülkeyi terkedip sonra Türkiye bilmem neyi kaybetti Amerika şunu lazandıe der gidersiniz, sonrada Atatürk gençliği dersiniz

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