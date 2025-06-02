Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Okan Üniversitesi'ni birincilikle bitiren genç mezun, konuşmasında Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni rehber edineceğini söyledi. Bu sözlerin ardından akademisyenler ve izleyiciler ayağa kalkarak alkışladı.
Okan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde birincilikle mezun olan öğrenci, yaptığı konuşmada Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hayatına rehber edineceğini söyledi. Bu sözlerin ardından alanda bulunan akademisyenler ve izleyiciler ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.
Kaynak: Haberler.com / Eğitim