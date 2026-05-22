Tekirdağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'daki 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekipleri tarafından Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tatbikat alanında arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Çeşitli senaryolar üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, afet ve acil durumlarda yürütülecek müdahale çalışmalarını uygulamalı olarak sergiledi.

Tatbikatın amacı; ülke içerisinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda mevcut mevzuat çerçevesinde mülki makamlarla koordinasyon yeteneğinin geliştirilmesi, hayatta kalanların sivil kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde kurtarılması, afetzedelere acil müdahale desteği sağlanması ve personelin değişen mevzuata uyum sağlamaya yönelik eğitilmesi olarak açıklandı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kabiliyeti dikkat çekti.

Tatbikatı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Bulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Tekirdağ İl AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, protokol üyeleri ve askeri erkan takip etti. - TEKİRDAĞ

