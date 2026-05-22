Haberler

Tekirdağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Tekirdağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 8. Mekanize Piyade Tugayı ve AFAD iş birliğiyle düzenlenen arama kurtarma tatbikatı, gerçekçi senaryolarla başarıyla tamamlandı. Tatbikatta ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kabiliyeti dikkat çekti.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'daki 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekipleri tarafından Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tatbikat alanında arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Çeşitli senaryolar üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, afet ve acil durumlarda yürütülecek müdahale çalışmalarını uygulamalı olarak sergiledi.

Tatbikatın amacı; ülke içerisinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda mevcut mevzuat çerçevesinde mülki makamlarla koordinasyon yeteneğinin geliştirilmesi, hayatta kalanların sivil kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde kurtarılması, afetzedelere acil müdahale desteği sağlanması ve personelin değişen mevzuata uyum sağlamaya yönelik eğitilmesi olarak açıklandı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kabiliyeti dikkat çekti.

Tatbikatı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Bulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Tekirdağ İl AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, protokol üyeleri ve askeri erkan takip etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik dışı cinsel ilişkiye giren kadın 100 kırbaç darbesinin ardından bayıldı

Evlilik dışı cinsel ilişkiye 100 kırbaç
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Gece yarısı sürpriz karar! Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı