Tavşanlı'da geleceğin meslekleri görücüye çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, öğrencilere kariyer planlamalarında rehberlik etmek amacıyla düzenlenen Mesleki Tanıtım Fuarı, Cumhuriyet Meydanı'nda görkemli bir törenle açıldı. Fuarda, uygulamalı atölye çalışmaları ve meslek tanıtımları ile öğrencilerin doğru meslek tercihi yapmaları hedefleniyor.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılış törenine; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve beraberindeki heyet, fuar alanında kurulan stantları ziyaret etti. Okulların teknik ve sanatsal branşlarda hazırladığı projeleri yakından inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerin el emeği çalışmalarını ve uygulamalı gösterilerini ilgiyle takip etti. Eğitmenlerden yürütülen projelerin teknik detayları hakkında bilgi alan Kaymakam Özdemir, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Üç gün boyunca sürecek olan fuarda, mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasındaki kritik rolüne dikkat çekiliyor. Farklı sektörlere ait uygulamalı atölye çalışmalarının ve teknik tanıtımların yer aldığı etkinlikte, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin yeteneklerine uygun doğru meslek tercihi yapmaları hedefleniyor.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eğitimin her kademesinde öğrencilerin donanımını artırmak adına bu tür organizasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, fuarın 8 Mayıs akşamına kadar tüm vatandaşların ziyaretine açık kalacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
