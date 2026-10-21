Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Patnos Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Patnos Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Patnos Devlet Hastanesi, Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen Kariyer Günleri kapsamında okul ziyaretine katıldı ve Başhekim Yardımcısı Dr. Hande Büyük öğrencilerle buluştu. Sağlık mesleklerine ilişkin sorular yanıtlandı, etkinliğin verimli geçtiği belirtildi.

Patnos Devlet Hastanesi, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Genç Yaşam ve Gelişim Eylem Planı kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Kariyer Günleri" çerçevesinde gerçekleştirilen okul ziyaretinde, Patnos Devlet Hastanesi adına Başhekim Yardımcısı Dr. Hande Büyük yer aldı.

Öğrencilerle buluşan Dr. Hande Büyük, kariyer yolculuğu, hedefler ve hayaller üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerin geleceğe yönelik planlarını şekillendirmelerine katkı sunmayı amaçlayan buluşmada, sağlık meslekleri hakkında merak edilen sorular da yanıtlandı.

Gençlerin Soruları Yanıtlandı

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, meslek seçiminin önemi, hedef belirleme ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin hayallerine ulaşma yolunda bilinçli adımlar atmalarına destek olmayı amaçlayan etkinliğin verimli geçtiği belirtildi.

Patnos Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğe umutla bakmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, anlamlı buluşmaya katkılarından dolayı okul müdürüne ve Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bülent Uygun Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul

Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?

"Hayırdır beyler! Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü
Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı

Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı

Sınırda korku dolu anlar! Ölüm saçan gizemli canlı kameralara takıldı
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
'Diktatör' şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu

Onu daha önce böyle görmediniz! Kendini tutamadı
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak

Tarihi adım! Türkiye 3 ülkeyle güçlerini birleştirdi