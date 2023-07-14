OMÜ'de 'FETÖ'nün Tarihsel Kodları' Temalı Söyleşi Düzenlendi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen 'FETÖ'nün Tarihsel Kodları' temalı söyleşide konuşan Prof. Dr. Önder Duman, 'FETÖ, kolay mücadele edilebilecek bir örgüt değildir ve örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmelidir' dedi.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen 'FETÖ'nün Tarihsel Kodları' temalı söyleşide konuşan Prof. Dr. Önder Duman, "FETÖ, kolay mücadele edilebilecek bir örgüt değildir ve örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmelidir" dedi.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında OMÜ'de 'FETÖ'nün Tarihsel Kodları' temalı söyleşi yapıldı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşiye Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Şener Şentürk ve Doç. Dr. Gökhan Demir, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.