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MTÜ'den 3 akademisyen Stanford'un yüzde 2'lik bilim insanları listesine girdi

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MTÜ'den 3 akademisyen Stanford'un yüzde 2'lik bilim insanları listesine girdi
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Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Elsevier veri tabanında yayımlanan Dünyanın En Etkili Yüzde 2'lik Bilim İnsanları listesinde bu yıl MTÜ'den üç akademisyen yer aldı. Bu akademisyenlerden biri kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde de listeye girdi.

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Elsevier veri tabanında yayımlanan "Dünyanın En Etkili Yüzde 2'lik Bilim İnsanları" (World's Top 2% Scientists) listesinde bu yıl Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden üç akademisyen yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünya genelindeki bilim insanlarının akademik yayınları, atıf performansları ve bilimsel çalışmalarının etkileri esas alınarak oluşturulan listede, yıllık bilimsel etki kategorisinde Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Memet Varol ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Korkmaz ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Akdağ, dünyanın en etkili Yüzde 2'lik bilim insanları arasında yer alma başarısı gösterdi.

Ayrıca Prof. Dr. Memet Varol, yıllık bilimsel etki kategorisinin yanı sıra kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde de dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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