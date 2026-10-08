MSKÜ'den 9 bilim insanı Stanford'un 2026 etkili bilim insanları listesine girdi

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Stanford Üniversitesi tarafından, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi ELSEVIER iş birliğiyle yapılan çalışmada 2026 yılı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) 9 bilim insanı yer aldı.

Her yıl Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bu çalışma; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak yapılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 2025 yılında 8 olan bilim insanı sayısı bu yıl 9'a yükseldi.

Bu kapsamda 'Yıllık etki' kategorisinde; Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Ülkü Anık, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Keçebaş ve Prof. Dr. Utkucan Şahin, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Zeybek, Fethiye İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Damar ve Milas Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Onar yer aldı.

'Kariyer boyu etki' kategorisinde ise; yine Prof. Dr. Ali Keçebaş, Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Prof. Dr. Ülkü Anık ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arslan Kaya ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Baysal listede yer alarak büyük bir başarı elde etti.

MSKÜ'lü akademisyenlerin bu tür prestijli listelerde yer alması, bilimsel üretkenliğin yanı sıra Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası konumuna gelecekte katkı sunma potansiyelini de ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı