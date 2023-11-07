Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi, ESEP Congress23'te Tanıtıldı

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kurulan "Değerlerimi Öğreniyorum, Değer'leniyorum" adlı proje, 18 ülkeden 76 öğretmen ve 350 öğrencinin katılımıyla büyük ilgi gördü ve alanda uzman akademisyenler nezdinde sözlü bir bildiri olarak sunuldu.

Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER), Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin işbirliği ile 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi EsepCongress23, "Değerlerimi Öğreniyorum, Değer'leniyorum" başlıklı bir sözlü bildiri sunumu ile renklendi. Kongre, Hatay İskenderun'da, İskenderun Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Projenin sunumunu gerçekleştiren Beyhan SOLGUN, 18 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen değerli akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen kongrenin, panel, atölye, sergi, sözlü ve poster bildirilerle zenginleştiğini vurguladı. "Cumhuriyetimizin 100. yılında kültür şehri Hatay'a katkı sağlayan bu kongre, büyük bir coşkuyla karşılandı," dedi.

Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kurulan "Değerlerimi Öğreniyorum, Değer'leniyorum" adlı proje, 18 ülkeden 76 öğretmen ve 350 öğrencinin katılımıyla büyük ilgi gördü ve alanda uzman akademisyenler nezdinde bir sözlü bildiri olarak sunuldu. Bu önemli kongre ve özel günde okulu temsil etmekten dolayı mutluluk ve gurur duyduklarını belirten SOLGUN, projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olduklarını dile getirdi.