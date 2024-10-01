Medeniyet Üniversitesi'nden 12 öğretim üyesi, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nin her yıl yayınladığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Medeniyet Üniversitesi'nden 12 öğretim üyesi yer aldı. Bu listede dünya çapında üst düzey bilim insanlarına yer verilmektedir. Listenin oluşturulmasında bilimsel etki endeksi kullanılmaktadır. Bu çerçevede bilim insanlarının h indeksi yayın ve atıf sayısı gibi kriterleri dikkate alınmaktadır.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN EKONOMİSTLERİNDEN PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN LİSTEDE YER ALDI

Tamamen objektif kriterlere göre hazırlanan bu endekste Medeniyet Üniversitesi'nde görev yapmakta olan 12 bilim insanı yer almaktadır.Listenin en yukarısında ülkemizin önde gelen ekonomistlerinden birisi olan Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'ın da yer aldığı görüldü.