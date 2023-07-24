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KTÜ'ye 2 yeni bölüm açılıyor

Eğitim Haberleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne öğrenci alınacak.

??????? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) 2 bölüme daha öğrenci alınacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne ilk defa öğrenci alınacağı bildirildi.

Açıklamada, Yazılım Mühendisliği lisans bölümünün 40, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün ise 30 öğrenci ile akademik faaliyetlerine başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Haberler

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