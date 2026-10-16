Kahta'da jandarma ve emniyet ekipleri öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla okullarda trafik eğitimleri düzenlendi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilere trafik kurallarına uyulmasının önemi, güvenli okul yolu, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk ile emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi. Eğitimlerde ayrıca trafik ve çevre konularına değinilerek öğrencilerin günlük yaşamlarında trafik kurallarına uygun hareket etmelerinin önemi anlatıldı.

Yetkililer, geleceğin teminatı olan çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı