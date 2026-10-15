İnönü Üniversitesi'nde 'Din ve Bağımlılık' temalı uluslararası sempozyum başladı

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 10.Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu "Din ve Bağımlılık" temasıyla başladı.

Sempozyumun açılış programına Malatya Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Müftüsü Ramazan Dolu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atilla Sekendiz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan program, Yeni Cami İmamı İbrahim Varol tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Açılış programında ilk olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat konuşmasını gerçekleştirdi. Kubat, konuşmasında, "Fakültemiz 2012 yılından itibaren sürekli olarak sempozyumlar düzenlemeye başladı. 2017 yılından itibaren ise Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumlarını düzenlemeye başladık. Bu yıl 10'ncusunu düzenlediğimiz sempozyumumuzun konusu 'Din ve Bağımlılık'. Bağımlılık yalnızca bireyin sağlığını ilgilendiren bir sorun değil, aileyi, sosyal ilişkileri ve toplumsal hayatı da derinden etkileyen çok boyutlu bir meseledir. Bağımlılık artık yalnız madde, tütün ya da alkol bağımlılığı ile sınırlı değil. Yapay zekanın hızlı gelişimi ile birlikte teknoloji, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı gençlerimiz açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Bu sebeple bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca tıbbi ve psikolojik açıdan değil, sosyal, ahlaki ve dini boyutlarıyla da değerlendirmemiz gerekir" dedi.

Kubat, sempozyum kapsamında yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 100 bildirinin sunulacağını, bildirilerin de üç cilt halinde yayımlanacağını belirtti. Kubat, bugüne kadar sempozyum yayınlarıyla yaklaşık 40 ciltlik bir akademik külliyat oluşturduklarını sözlerine ekledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise konuşmasında, "10'ncusu düzenlenen ve bir geleneğe dönüşmüş olan bu sempozyum serisi için tüm ilahiyat ekibimizi gönülden tebrik ediyorum. Bağımlılık başlangıçta bir irade zayıflığı gibi algılanabilir ancak bugün geldiğimiz noktada çok boyutlu bir halk sağlığı krizine ve toplumsal bir soruna dönüşmüştür. İslam'ın toplumda korumayı hedeflediği beş temel esas vardır: Canın, aklın, neslin, malın ve dinin korunması. Bağımlılık bu 5 esasın tamamını ciddi şekilde tehdit etmektedir. 2026 yılında yayımlanan ve 540 binden fazla katılımcıyı kapsayan bir meta analiz çalışmasında, manevi ve dini değerlerin bağımlılığı yüzde 13 oranında önlediği, haftada birden sık dini topluluklarla bir araya gelenlerde ise bu koruyucu etkinin yüzde 18'e çıktığı görülmüştür. Buradan şunu söyleyebiliriz. Manevi değerler, dini değerler ve cemaat ilişkisi insanların bağımlılığa ve kötü alışkanlıklara yönelmesini önleyen önemli şeylerden bir tanesidir. Namaz, dua, oruç, zekat ve bu sosyal ilişkiler, cemaat ilişkileri gerçekten koruyucu bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Rektör Akpolat, disiplinler arası iş birliğini esas alan "İnönü Üniversitesi Modeli" olarak adlandırdığı yaklaşımı önererek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun bilimsel oturumuna geçildi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Erdem "Bağımlılığın Mükellefiyete Etkisi Hakkında Fıkhi Bir Analiz", Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali İhsan Pala "Fıkıh Penceresinden Bağımlılık Önleyici Hukuk, İrade ve Sorumluluk", İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Birsin "Oyun ve Eğlenceden Bağımlılığa Açılan Koridor Üzerine Ahlaki ve Fıkhi Analizler" ve Prof. Dr. Erol Koçoğlu ise "Bağımlılık ve Türleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

14-17 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek din ve bağımlılık konusundaki bilimsel çalışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı